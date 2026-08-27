Duelo oficial en Uruguay por muerte de Rubén Rada: Leyenda del candombe falleció a los 83 años

Autor de reconocidos éxitos y ganador de un Grammy Latino a la Excelencia, el cantante, percusionista y compositor uruguayo Rubén Rada fue una de las grandes figuras de la historia de la música del país suramericano.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, falleció a los 83 años luego de pelear durante un mes "contra una neumonía y sus complicaciones", según anunció su familia.

El Gobierno de Uruguay decretó duelo oficial para este jueves por el fallecimiento del reconocido músico, por lo que el pabellón nacional permanecerá a media asta durante toda la jornada.

La decisión se tomó mediante un decreto ley que también establece que se tributen honores fúnebres al cantante, percusionista y compositor, quien será velado en el Palacio Legislativo de Montevideo.

Referente de la música popular uruguaya, el cantante reconocido por fusionar ritmos como el candombe, el jazz y el rock; tenía apenas diez años cuando formó parte de la comparsa de candombe Morenada.

Más tarde integró Los Hot Blowers, una banda que contó con figuras como el director Federico García Vigil y los hermanos Osvaldo y Hugo Fattoruso. También El Kinto Conjunto -pionero del candombe-beat- y Tótem.

Padre de Julieta, Lucila y Matías, Rada recibió en el año 2011 el Grammy Latino a la Excelencia Musical. En ese momento le fue otorgado el reconocimiento también a artistas como el colombiano Joe Arroyo y el puertorriqueño José Feliciano.

Sin embargo, el premio que conservó el uruguayo no fue el que recibió en Estados Unidos, sino una réplica. Es que Rada olvidó el Grammy en el taxi que lo llevó desde el hotel al aeropuerto.

En una entrevista con Canal 13 de Argentina, Rada recordó aquel momento y contó que, al llegar a la terminal aérea, su esposa le dijo que estaba emocionada y le pidió que le mostrara el premio. El cantante se lo pidió a sus hijos y, al comprobar que ninguno lo tenía, se dio cuenta de que lo había olvidado en el medio de transporte.

Asimismo, recordó que, al llegar a Montevideo, lo esperaban periodistas de su país y cuando le pidieron que mostrara el premio, se negó y prometió hacerlo en una conferencia de prensa posterior que finalmente nunca se celebró.

"Fui el único artista que pagó el Grammy", dijo Rada, quien pagó 500 dólares para que le hicieran uno nuevo.

Dueño de éxitos como 'Las Manzanas' o 'Muriendo de Plena' y con más de 400 mil oyentes mensuales en la plataforma Spotify, el uruguayo vio como en 2024 su vida llegó a la gran pantalla de la mano de "Rada, la película".

El documental reúne cerca de 15 testimonios de personas cercanas al artista nacido en el barrio considerado como la cuna del candombe uruguayo.

Referente de este género, Rada incluyó en su álbum "Quién va a cantar" la canción "A mí lo que me interesa es..." en la que le dedicó un mensaje a dicho género.