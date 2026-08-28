El regreso de Prince con "Timeless", su álbum póstumo

Diez "rarezas y grabaciones hasta ahora inéditas del legendario archivo de Prince". Eso es lo que contiene el álbum "Timeless", lanzado este viernes por Sony Music, diez años después de la muerte del genio de Minneapolis.

"Timeless" recorre la evolución artística de Prince a lo largo de casi cuatro décadas, con grabaciones hechas entre 1977 y 2016, desde sus primeras grabaciones en estudio como prodigio adolescente hasta una de sus últimas interpretaciones registradas, detalló la discográfica en un comunicado.

La colección muestra un amplio retrato de uno de los creadores más innovadores e influyentes de la música, y permite escuchar capítulos inéditos de su trayectoria.

Las canciones han sido masterizadas por el ingeniero y productor nominado al Grammy Chris James, antiguo colaborador de Prince, con el que trabajó en discos como "HITnRUN Phase Two" (2015), "Art Official Age" (2014) y "Plectrumelectrum" (2014).

Según señaló Sony, el disco "ofrece un poderoso recordatorio de la extraordinaria amplitud, riqueza y atemporalidad de su legado artístico".

A inicios de junio se publicó el primer sencillo del disco, "Stone", una grabación inédita de 1995, escrita por Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even.

Este no es el primer álbum que se publica tras el fallecimiento de Prince el 21 de abril de 2016.

El primero fue "Prince 4Ever" (2016), un recopilatorio que incluyó un único tema inédito: "Moonbeam Levels". Dos años después llegaron "Anthology: 1995-2010", igualmente de éxitos, y "Piano & A Microphone 1983", compuesto enteramente por material nuevo, ya fueran temas inéditos o grabaciones de calidad de material poco conocido que solo había circulado entre coleccionistas.

Luego llegó "Originals" (2019), con catorce grabaciones inéditas y la versión original de "Nothing Compares 2 U" de 1984, y en 2021 "Welcome 2 America", igualmente de inéditos y que incluía algunas de las únicas colaboraciones de estudio de Prince con la bajista Tal Wilkenfeld, el batería Chris Coleman y el ingeniero Jason Agel.

Prince murió a causa de una sobredosis accidental de fentanilo en 2016 en su residencia y estudio de grabación ubicado en Paisley Park, en Minnesota.

Está considerado una de las leyendas musicales más importantes de la historia por su virtuosismo como multiinstrumentista, su impresionante rango vocal y su audaz originalidad al mezclar géneros como el pop, funk, rock y R&B.