Faith No More confirma su regreso y anuncia sus primeros shows
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Autor: Redacción Cooperativa
La banda de Mike Patton tocó por última vez hace una década.
La banda de Mike Patton tocó por última vez hace una década.
Tras un receso de una década el grupo Faith No More confirmó las coordenadas de su esperada reunión sobre los escenarios.
Los liderados por Billy Gould y Mike Patton anunciaron sus primeros shows desde 2016 como parte de una gira por estadios que System of a Down ofrecerá en Oceanía.
En concreto Faith No More agendó cuatro presentaciones en Australia y Nueva Zelanda para enero y febrero de 2027.
Se espera que los autores de "Epic" sumen nuevos conciertos para el próximo año en diversas partes del mundo.