Faith No More confirma su regreso y anuncia sus primeros shows

Tras un receso de una década el grupo Faith No More confirmó las coordenadas de su esperada reunión sobre los escenarios.

Los liderados por Billy Gould y Mike Patton anunciaron sus primeros shows desde 2016 como parte de una gira por estadios que System of a Down ofrecerá en Oceanía.

En concreto Faith No More agendó cuatro presentaciones en Australia y Nueva Zelanda para enero y febrero de 2027.

Se espera que los autores de "Epic" sumen nuevos conciertos para el próximo año en diversas partes del mundo.