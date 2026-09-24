Falla técnica generó hilarante momento en concierto de La Oreja de Van Gogh

Un hilarante momento tuvo lugar en el concierto de La Oreja de Van Gogh en Madrid, debido a una falla técnica en pleno show que obligó a Amaia Montero a improvisar entre las risas y la sorpresa del público.

Al comenzar a sonar "20 de enero", la cantante quedó atrapada en una plataforma elevadora que debía hacerla aparecer en el escenario.

En vez de pausar el espectáculo, Montero procedió a interpretar la canción desde su curiosa posición, donde solo se veía su cabeza y muchos espectadores, especialmente quienes estaban en los asientos delanteros, ni siquiera podían verla, pero sí escucharla.

Sin embargo, el mecanismo logró destrabarse justo antes el estribillo, permitiendo a la cantante terminar la canción sin problemas.

"Decía: '¿Les veré? ¿Solucionarán esto?', porque yo seguía cantando y ha sido maravilloso porque en el estribillo... ¡pum! os veo", dijo, tomándose con humor lo sucedido.

Lo cierto es que Montero ya había tenido problemas antes con una plataforma, también en Madrid, cuando en mayo pasado falló durante la interpretación de "Mariposa".