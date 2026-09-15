FINNEAS y otros músicos abandonan gira de Ed Sheeran tras polémica con Macklemore y Palestina

La gira del cantante británico Ed Sheeran por Norteamérica y Sudamérica se vio sacudida este martes cuando cuatro de sus artistas teloneros anunciaron su renuncia en solidaridad con el rapero Macklemore, excluido del cartel por sus comentarios a favor de Palestina realizados sobre el escenario.

Horas después de que Sheeran se pronunciara en redes sociales sobre la exclusión de Macklemore y atribuyera la decisión a los promotores de la gira, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico FINNEAS anunciaron en Instagram que abandonaban el tour.

Rowe y Lukas Graham iban a sustituir a Macklemore en las fechas estadounidenses que restan de la gira, mientras que Beoga venía interpretando junto a Sheeran varios temas -algunos coescritos por la banda folk irlandesa- en la parte central de cada concierto.

Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto acompañar a Sheeran en su gira por Sudamérica más adelante este año.

"Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos", escribió Finneas en Instagram, donde añadió que se retiraba de las próximas fechas de la gira y expresó su respaldo a Palestina y su pueblo.

Por su parte, los integrantes de Beoga apelaron a la historia de Irlanda para justificar su decisión, señalando que como pueblo irlandés "conocen el colonialismo" de primera mano.

La salida de estos artistas supone una presión añadida para Sheeran, quien hasta ahora había intentado mantenerse al margen de la política y evitar tomar partido en el conflicto de Gaza, argumentando que sus seguidores no acuden a sus conciertos a escuchar sobre política.

Ed Sheeran tiene shows agendados en Chile en el marco de esta gira para el 21 y 22 de noviembre.