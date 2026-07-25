Francisca Valenzuela fue la primera invitada al confesionario de Rosalía
La cantante contó de un fugaz romance que tuvo con "un músico".
La cantante contó de un fugaz romance que tuvo con "un músico".
Este viernes la cantante Rosalía concretó la primera de las cuatro fechas que ofrecerá en Chile en el marco de su Lux Tour.
Además de su arrollador y aclamado espectáculo, la española cuenta con un segmento ambientado en un confesionario donde invita a estrellas locales a compartir sus secretos dentro de la cabina. Así han desfilado personajes como Cara Delevingne, Karol G o Bad Gyal.
En la primera jornada en Chile la escogida fue la cantante Francisca Valenzuela, quien contó sobre un fugaz romance que tuvo con un músico -cuya identidad no fue revelada- tras el fin de su matrimonio en 2022.
Tras separarse y conocerse brevemente en un festival de música, comenzaron un romance digital a través de mensajes de texto. "Me escribe; él estaba de gira, yo también, llega el momento, nos encontramos y un romance de tres días encerrados, estaba en shock, no sabía qué estaba pasando conmigo", detalló Valenzuela.
Un tiempo después se reencontraron en otra ciudad y él la invitó a uno de sus shows. "Me arreglo, voy al concierto, me siento con toda su familia y amigos", agregó la chilena.
Luego asistieron a una fiesta post show, donde finalmente terminó la relación. "Yo con el mejor outfit, cartera, pendientes, la mejor ropa interior, llego allá y no lo encuentro en la fiesta, y de pronto veo en una esquina como una sombra y lo veo revolcándose con otra chica", contó Fran.