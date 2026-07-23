Rosalía en Chile con Lux Tour: Horarios, telonero y setlist de canciones

La productora DG Medios entregó los detalles de los cuatro conciertos que la cantante Rosalía ofrecerá en el marco de su Lux Tour.

La gira, con la que promociona su aclamado disco "Lux", contará con cuatro fechas en el Movistar Arena agendadas para el 24, 25, 27 y 29 de julio con horarios y telonaro ya confirmados.

De acuerdo a los detalles de la organización, las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 19:00 horas, mientras que a las 21:00 se espera que la española suba a escena.

Horarios Rosalía en Chile

19:00 horas - Apertura de puertas

20:00 Amanda Naranjo (telonero)

21:00 Rosalía

Telonero Rosalía en Chile

La encargada de abrir los cuatro shows de Rosalía en Chile es la pianista chilena Amanda Naranjo, artista de 22 años formada en la Universidad Católica.

De acuerdo a sus propios registros en Youtube, la artista domina su instrumento y cuenta con un repertorio centrado en obras de la música clásica y piezas compuestas para el piano.

Setlist Rosalía