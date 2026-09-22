Guitarrista y líder de la banda New Found Glory muere a los 45 años

Chad Gilbert, guitarrista del grupo estadounidense New Found Glory, murió a los 45 años tras cinco años de batalla contra el cáncer, según anunció su familia.

"En la mañana del 20 de septiembre, Chad Everett Gilbert falleció pacíficamente mientras dormía. Dejó este mundo rodeado de amigos y familiares, y dio sus últimos suspiros con su esposa y su madre a su lado, tal como deseaba", señaló una publicación del grupo y la familia del músico.

Sus compañeros quisieron destacar la "forma de tocar la guitarra de Chad, su composición, su humor y su inagotable determinación", que ayudaron a formar y mantener New Found Glory durante casi tres décadas".

El guitarrista participó en una decena de álbumes y en las giras de la banda por todo el mundo desde su fundación en 1997.

Gilbert fue diagnosticado con un raro tipo de cáncer suprarrenal en 2021 y, posteriormente, tres tumores cerebrales. El músico contaba de forma natural la evolución de su enfermedad en sus redes sociales y en marzo de este año señaló que tras una cirugía cerebral había recuperado la movilidad de su mano izquierda.