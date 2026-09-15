Jesse y Joy anuncia su separación tras 20 años de carrera: ¿Qué pasará con sus conciertos?

Tras más de 20 años de carrera el dúo mexicano Jesse y Joy anunció su separación con la salida de uno de sus integrantes.

Se trata de Jesse, hermano de Joy, quien en sus redes sociales comunicó que "he decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito".

"No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia", agregó el músico, sin entregar mayores detalles.

También envió un mensaje a Joy: "A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar a una de las voces más hermosas del planeta", señaló.

Por ahora ni Joy ni las cuentas de redes sociales de la banda se han pronunciado sobre el comunicado de Jesse.

¿Qué pasa con sus shows?

Actualmente Jesse y Joy se encuentra en plena gira mundial que contempla dos conciertos en Chile para los próximos 29 y 30 de septiembre en el Santander Arena.

Estas presentaciones, y el resto de sus shows agendados, se mantendrán tal cual, confirmó Jesse. "fFel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo compliré con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre", señaló el artista.