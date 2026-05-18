Jesse y Joy vuelven a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

El grupo Jesse y Joy anunció su regreso a Chile tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar en febrero pasado.

El dúo mexicano retornará de la mano de su "El Despecho Tour", espectáculo con el que promocionan su último disco "Lo que nos faltó decir" y el cual ya mostraron en septiembre de 2025 y en la Quinta Vergara.

Aparte de mostrar los temas de este álbum, los hermanos Huerta prometen un espéctaculo con todos los éxitos de su carrera como "Dueles,Ya no quiero" y "¡Corre!", entre otros.

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Jesse y Joy en Chile quedó agendado para el próximo 29 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta este 20 de mayo a través de Puntoticket.