A 53 años del golpe: Joan Manuel Serrat recibirá el Premio Salvador Allende en Roma

En el marco de las actividades de conmemoración del golpe de Estado de 1973, el cantautor español Joan Manuel Serrat será galardonado con el Premio Salvador Allende en Roma.

Se trata de una distinción otorgada por el cuadragésimo primer Festival del Cine Ibero-Latino Americano de Trieste con el reconocimiento oficial de la Fundación Salvador Allende.

La histórica cercanía de Serrat con la familia Allende se remonta al recital "Con Allende Siempre", realizado en el Estadio Nacional en 1998 con motivo de los 25 años del golpe, y a los encuentros posteriores del cantautor con Hortensia Bussi, la viuda de Salvador Allende.

Isabel Allende Bussi, hija del expresidente, calificó el galardón al cantautor catalán como "un extraordinario reconocimiento", pues "si hay alguien que se ha destacado en la vida por la lucha de sus principios, de los derechos humanos y la dignidad, es Joan Manuel Serrat con todo su talento, cómo sabe llegar a la gente transmitiendo su mensaje y la consecuencia a lo largo de toda su vida",

La ceremonia tendrá lugar este viernes 11 de septiembre, al cumplirse 53 años del golpe, en la Sala Igea del Palazzo Mattei di Paganica, en colaboración con la Fundación Treccani Cultura.

El galardón, instituido en 2003 para honrar los valores de la cultura, el arte, la política y la ciencia, distingue a quienes se han destacado por su compromiso con la democracia, la libertad y la memoria de los pueblos latinoamericanos, así como a quienes en Europa se conmovieron con el ejemplo de Allende y trabajaron para que Chile recuperara la democracia.

Entre quienes han recibido anteriormente esta distinción figuran los cineastas Constantin Costa-Gavras (2024), Miguel Littín, Carmen Castillo y Patricio Guzmán, además de personalidades como Vera Vigevani, Fernando Quevedo y Roberto Savio.