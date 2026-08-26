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Tópicos: Magazine | Música

Julio Iglesias recordó la "suerte" de cantar junto a Dolly Parton

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Nos veremos otra vez. Descansa en paz", escribió el cantante español.

Julio Iglesias recordó la
 Julio Iglesias

Ambos artistas grabaron en 1994 la canción "When You Tell Me That You Love Me".

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El cantante español Julio Iglesias lamentó la muerte de la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, fallecida este martes a los 80 años.

"Te has ido lejos, como todos nos iremos. Pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas. Yo, personalmente, tuve la gran suerte de cantar contigo. Que privilegio tan grande tuve!", señaló Iglesias por medio de las Stories de la red social Instagram.

La muerte de la icónica artista fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver en redes sociales, donde resaltó "la vida brillante como un diamante" de la artista, una de las pocas personalidades admiradas en todos los ámbitos sociales y políticos de Estados Unidos.

Iglesias finalizó su mensaje expresando: "Nos veremos otra vez. Descansa en paz".

Ambos artistas grabaron en 1994 la canción "When You Tell Me That You Love Me", que se incluyó en el álbum de Julio Iglesias "Crazy".

Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Ganó once premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, también fue filántropa y empresaria.

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