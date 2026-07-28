Justicia determina que D4vd irá a juicio por el asesinato de Celeste Rivas

Una jueza de Los Ángeles decidió este lunes que existen pruebas suficientes para enviar a juicio al cantante D4vd por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, una menor de 14 años con la que mantenía una relación y cuyo cuerpo fue hallado mutilado en un automóvil de su propiedad.

Tras cinco días de audiencias preliminares, la magistrada Charlaine F. Olmedo emitió el fallo, aunque no fijó una fecha para el inicio del juicio contra el artista de 21 años —cuyo nombre real es David Anthony Burke—, acusado de homicidio en circunstancias especiales, abuso sexual y mutilación de cadáver.

Durante las sesiones, la Fiscalía presentó más de una docena de testigos y cientos de pruebas, incluyendo mensajes de texto que revelaron que la menor estuvo supuestamente embarazada en 2024. También se mostraron evidencias del hallazgo del cuerpo en septiembre pasado, dentro de un vehículo Tesla del cantante que había sido remolcado en West Hollywood.

Entre los elementos probatorios consta la grabación de la cámara corporal de un agente que interrogó al músico en su vivienda. En la escena, Burke afirmó falsamente que la joven le había dicho que tenía 18 años y que no la veía desde hacía tiempo.

Asimismo, se presentaron mensajes en los que la menor amenazaba con destruir la carrera del cantante tras una discusión. La Fiscalía sostiene que la pareja se reunió la noche siguiente en la residencia del músico, donde ocurrió el crimen.

El fiscal del condado, Nathan J. Hochman, no ha descartado solicitar la pena de muerte contra D4vd, detenido desde el pasado mes de abril. Por su parte, la defensa del artista insiste en su inocencia.