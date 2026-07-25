Revelan dato clave en el caso de Celeste Rivas, la adolescente cuyo asesinato se le atribuye a D4vd

Evidencias presentadas durante el juicio por el asesinato de Celeste Rivas revelaron que la adolescente se había embarazado y sometido a un aborto un año antes de su muerte.

En la corte de Los Angeles donde se sigue el caso se expusieron mensajes de textos fechados en enero de 2024 entre Rivas y el cantante D4vd, acusado de ser el autor del homicidio. Allí el músico le pedía disculpas por "hacerla pasar por todo esto".

"Está bien, ninguno de los dos somos capaces de hacernos cargo del bebé. Es lo mejor para los dos, ¿verdad?", respondió Celeste Rivas, que en aquel entonces tenía 13 años.

De acuerdo a los mensajes, D4vd volvió a disculparse, pero también preguntó si él era realmente el padre. "Obviamente es tuyo, David", replicó la joven.

La fiscalía a cargo del caso buscará imputarle a D4vd no sólo la responsabilidad de la muerte de Celeste Rivas, si no que además incluirá cargos por abuso sexual contra una menor de edad.

De acuerdo a los defensores de la adolescente, D4vd la mató mediante apuñalamiento y luego descuartizó su cuerpo en un garage. Posteriormente el cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado en el maletero de un automóvil marca Tesla registrado a nombre del cantante.