Karol G posó para la revista Playboy y habló por primera vez de su quiebre con Feid

Karol G protagonizó su primera portada de la revista Playboy, donde hizo público su quiebre sentimental con Feid tras meses de rumores.

Fue en enero pasado que desde TMZ se informó de la separación entre los artistas colombianos, asegurando que se trató ruptura "discreta" y que ambos mantenían una "buena relación" de amistad.

Ni Feid ni "La Bichota" se habían referido a la separación, lo cual cambió con la publicación de la última edición de la revista Playboy, donde la intérprete de "Provenza" habló en extenso sobre el término del romance.

Sin mencionar a Feid, la artista declaró que "el año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas" y que ahora "estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola".

Incluso, dio luces de que fue ella quien terminó la relación: "Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: 'Vaya, aquí estoy otra vez'. Pero luego lo vi de otra manera: 'Vaya, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí'".

Es la primera sesión de fotos que "La Bichota" protagoniza en la emblemática revista. (Foto: Playboy)

"Quiero pararme firmemente en mi escenario por mi comunidad"

Su aparición en Playboy se da a días de encabezar Coachella 2026, que comienza este viernes en Indio, California, convirtiéndose en la primera latina en ser una de las cabezas del cartel del que es considerado uno de los festivales de música más importantes del mundo.

La intérprete de "Latina Foreva", quien recibió el apoyo de Sofía Vergara para salir de su zona de confort y posar en la revista, reconoció la importancia de representar a su comunidad en el festival y, de paso, los conflictos que le genera hablar de forma pública contra las políticas y acciones del presidente estadounidense Donald Trump, especialmente las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

"La gente me dice: 'Es mejor que no lo hagas'. ¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: 'Oye, te estamos revocando la visa'. Te conviertes en carnada, porque algunas personas quieren mostrar su poder", declaró la artista.

Pese a ello, sinceró que tiene un deber de aprovechar la visibilidad que tiene como artista, especialmente cuando llega a un escenario como Coachella.

"Tengo un escenario enorme, y por eso quiero esperar, y si alguna vez alguien me hiciera algo, quiero pararme firmemente en mi escenario por mi comunidad. Por eso es posible que deba ser más cuidadosa, esperar mi turno y asegurarme de que, a través de esa oportunidad, pueda hablar y representar algo más", sentenció Karol G.