La conmovedora petición de Sharon Osbourne a un año de la partida de Ozzy

A un año de la muerte de Ozzy Osbourne, su viuda Sharon Osbourne emitió un emotiva y conmovedora petición a sus seguidores en el primer aniversario luctuoso de leyenda del rock y voz de Black Sabbath.

En conversación con BBC, hizo un llamado a los fans a recordarlo escuchando su música "a todo volumen", expresando su deseo de que la gente recuerde "lo divertido que era: gracioso, carismático y auténtico".

"Como diría Ozzy: 'Cuando quieras recordarme, pon la música a todo volumen, tan alto como puedas, y déjate llevar'", declaró Sharon.

Osbourne llegó a Birmingham -cuna del grupo de metal- para la celebración este miércoles del primer "Ozzy Day", un evento gratuito en homenaje al líder de Black Sabbath.

"Era auténtico. Nunca intentó ser otra cosa que no fuera él mismo, y siempre te decía las cosas como eran; así era él, con él sabías a qué atenerte. Era sencillamente sincero, tan sincero y divertido", recordó su viuda, dando cuenta de que "podíamos tener las peores discusiones del mundo, pero al final acabábamos riéndonos porque él decía algo tan ridículo que no podíamos contener la risa".

Kelly Osbourne: "Extraño ser quien era antes que mi papá muriera"

Por su parte, la hija de Ozzy, Kelly Osbourne, optó por escribir un sentido mensaje en sus redes sociales para dar cuenta del dolor de vivir sin su padre y lo que ha aprendido sobre el duelo en el último año.

"Extraño ser quien era antes que mi papá muriera. Antes de que mi corazón se convirtiera en un hogar para la ausencia. Antes que cada recuerdo se convirtiera en una bendición y una herida a la vez", señaló la artista en el texto.

Kelly escribió que "algunas pérdidas no solo te destrozan, dividen tu vida en dos personas, la que eras antes y la que queda atrás. Y quizás esa sea la verdad más cruel del duelo: no que la muerte nos arrebate a quienes amamos, sino que nos deja viviendo como un fantasma de quienes fuimos".