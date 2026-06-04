Giro total del Gobierno: Quiroz anunció proyecto para agilizar levantamiento del secreto bancario

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó este jueves que su cartera se encuentra diseñando un proyecto de ley destinado a agilizar el trámite para levantar el secreto bancario, un mecanismo que actualmente requiere el visado exclusivo de un tribunal.

El anuncio del jefe de las finanzas públicas representa un giro inédito en la postura del Gobierno de José Antonio Kast y se produce tras conocerse la detención de un ejecutivo bancario presuntamente vinculado al financiamiento de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

"Este tema nos interesa especialmente en Hacienda porque estamos combatiendo también el daño que le hace a la economía la economía ilícita", señaló Quiroz.

A pesar del objetivo de acelerar los tiempos de respuesta frente a las investigaciones de alta complejidad, el titular de Hacienda enfatizó que la propuesta mantendrá la potestad de la revisión en los tribunales, descartando de plano un levantamiento por la vía puramente administrativa.

Al respecto, el jefe de Teatinos 120 detalló: "He iniciado un trabajo, partimos hace poco, y van a ir conociendo ustedes detalles más adelante, posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios, siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la corte y del Poder Judicial el levantar el secreto bancario".

Este anuncio cambia el diseño que el Ejecutivo había mantenido en el Congreso. Hasta la fecha, tanto el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, como el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, habían descartado públicamente la flexibilización de la reserva bancaria, argumentando de forma reiterada que dicha herramienta no formaba parte de las prioridades de la agenda de seguridad.