Madonna paralizó Times Square para presentar "Confessions II"

La cantante Madonna presentó este jueves su nuevo álbum, "Confessions II", durante un concierto sorpresa celebrado en la emblemática Times Square, donde reunió a cientos de seguidores en pleno corazón de Manhattan.

La artista apareció en el balcón de una de las pantallas de Times Square y cantó algunos de los adelantos de su nuevo trabajo y clásicos como "Hung Up".

"Confessions II", el decimoquinto álbum de estudio de la estadounidense, está concebido como una secuela de su disco "Confessions on a Dance Floor" (2005) y se publicará el próximo 3 de julio.

La diva del pop arrancó su concierto presentación con "I Feel So Free", la primera pista en su nuevo álbum, y tras interpretar "Bring Your Love", en la que colabora con la cantante Sabrina Carpenter, con quien la interpretó en el Festival de Coachella, revisitó su trabajo de hace más de 20 años, entre ellas "Get Together".

La actuación -anunciada solo 30 minutos antes- fue en colaboración con la aplicación de citas gay Grindr con motivo del inicio del mes del Orgullo LGTBIQ+.

Además, está previsto que la cantante presente oficialmente su nuevo trabajo este viernes en el neoyorquino Festival de Tribeca, donde se proyectará un corto de unos diez minutos sobre los seis primeros temas de su nuevo trabajo. Posteriormente, Madonna hablará al respecto con el presentador Jimmy Fallon.