Murió "Cronos", líder de Venom y uno de los padres del black metal

La banda británica de speed/black metal Venom confirmó "con profunda tristeza y el corazón roto" la sorpresiva muerte de su icónico líder, bajista y vocalista, Conrad "Cronos" Thomas Lant, a los 63 años.

Conrad Lant llegó a Venom en 1979 como guitarrista, pero rápidamente se convirtió en el bajista del grupo y ya en su segundo demo -"£50 Demo", de 1980- asumió también como vocalista.

La voz de "Cronos" marcó la escena del metal mundial con el debut de Venom como trío, con el disco "Welcome to Hell" de 1981; y su sucesor de 1982, "Black Metal", título que justamente le dio nombre años después a un nuevo y extremo género.

Junto a bandas como Hellhammer -de Suiza- y Bathory -de Suecia-, Venom encarna parte de lo más destacado de la denominada primera ola de black metal en Europa, fundando lo que luego desde fines de los años '80 expandirían grupos principalmente escandinavos.

La influencia de Venom incluso alcanzó a bandas de fama mundial, como Slayer, que grabó en vivo un cover de "Witching Hour" para su disco "Live Intrusion" de 1995.

Otros grupos, como Dimmu Borgir, Cradle of Filth o Mayhem, también se suman a quienes han revisitado clásicos, todos reversionando justamente la canción "Black Metal".

Con "Cronos", Venom debutó en Chile recién en 2009, con un show en el Teatro Caupolicán.