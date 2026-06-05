Muere Carlos "Indio" Solari, ícono del rock argentino

Carlos "Indio" Solari, otrora líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y considerado como una leyenda del rock argentino, murió a los 77 años, este viernes 5 de junio, reportó la prensa trasandina.

Según los primeros datos, Solari estaba en su casa, junto a familiares, en el municipio bonaerense de Ituzaingó.

"Solari venía desde hace años combatiendo contra el mal de Parkinson, que lo había alejado de los escenarios y había limitado sus apariciones públicas", recordó Clarín.

Recordado por una reconocida enemistad músico-cultural con Soda Stereo, la última aparición pública de Solari fue en enero pasado, cuando recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires.