Muere Carlos "Indio" Solari, ícono del rock argentino
Quien fuera líder de Los Redonditos de Ricota tenía 77 años.
Quien fuera líder de Los Redonditos de Ricota tenía 77 años.
Carlos "Indio" Solari, otrora líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y considerado como una leyenda del rock argentino, murió a los 77 años, este viernes 5 de junio, reportó la prensa trasandina.
Según los primeros datos, Solari estaba en su casa, junto a familiares, en el municipio bonaerense de Ituzaingó.
"Solari venía desde hace años combatiendo contra el mal de Parkinson, que lo había alejado de los escenarios y había limitado sus apariciones públicas", recordó Clarín.
Recordado por una reconocida enemistad músico-cultural con Soda Stereo, la última aparición pública de Solari fue en enero pasado, cuando recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires.