Muere Peabo Bryson, ganador del Festival de Viña: Andrea Tessa recordó su dueto en la Quinta Vergara

El cantante estadounidense Peabo Bryson, ganador de dos premios Grammy y reconocido por poner voz a algunos de los temas más populares de las películas de Disney "Aladdín" y "La Bella y la Bestia", murió a los 75 años, informaron este miércoles medios especializados.

La familia del artista confirmó el fallecimiento en un comunicado en el que indicó que el músico murió días después de haber sufrido un derrame cerebral, señalando que "partió en paz" rodeado del amor de sus familiares.

"Aunque estamos devastados, nos reconforta saber cuan querido fue Peabo y cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso, su legado y su música vivirán por generaciones", añadieron.

En 1992 ganó un Grammy por "Beauty and the Beast", junto a la cantante canadiense Céline Dion, y al año siguiente obtuvo otro por "A Whole New World", junto a Regina Belle, para la banda sonora de "Aladdin".

Andrea Tessa recuerda dueto con Peabo Bryson en Viña

Tras conocer el deceso del artista, la cantante Andrea Tessa recordó en redes sociales el dueto que hizo con el estadounidense en la Quinta Vergara y su paso por Chile, donde este ganó la competencia internacional del Festival de Viña en el año 2000 y luego regresó a cantar con ella en la edición 2001.

"Gracias por compartir tu talento y la magia de tu voz con el mundo, gracias por haberme regalado uno de los recuerdos más hermosos de mi vida", expresó la chilena.

Bajo esta línea, Tessa agradeció también su "generosidad como artista y sobre todo como la gran persona que fuiste", añadió la cantante en su publicación sobre el escenario compartido con el baladista.

"Fueron solo tres días que compartimos juntos, tres días grabados a fuego en mi corazón, rest in power, mi querido Peabo Bryson", cerró.