Francisca Valenzuela: "A las mujeres no se nos da el permiso de estar enojadas nunca"

La artista chilena Francisca Valenzuela desafía la imagen idealizada de la maternidad en su nuevo álbum "Maldita", con el que reclama el derecho de las mujeres a narrar esa experiencia desde la vulnerabilidad, la rabia y la contradicción, en sintonía con la creciente conversación en América Latina sobre cuidados y autonomía reproductiva.

El álbum, que se lanza el próximo 30 de julio, busca "desmitificar y romper con la ilusión, quizás sobrerromantizada y unidimensional" que rodea la maternidad y otros temas femeninos, explicó Valenzuela en entrevista con EFE.

"Maldita" nació de la experiencia "catártica y emocional" de convertirse en madre, contó la artista, a partir de un "proceso personal confuso, inesperado y oscuro" que contrastó con "el momento supuestamente más luminoso de la vida".

A partir de ese proceso, la cantante decidió hablar de los aspectos "invisibles" de la maternidad y el posparto, aquellos para los que, dice, "no hay espacio para compartir y buscar ayuda o contención".

El propio título de "Maldita", detalló, resume ese intento por desmontar la idea de cómo "debería" vivirse la maternidad.

"'Maldita' porque debería estar contenta y no lo estoy. 'Maldita' porque si digo algo me van a juzgar y me voy a ir a la hoguera porque esto es inaceptable, porque es la oscuridad del momento más luminoso de la vida de las mujeres", explica.

Sentirse acompañada

De ahí surgió también el propósito del disco, buscando que sus canciones "ofrezcan esa compañía y un punto de vista distinto en la narrativa de la maternidad".

"Lo que podría soñar es que este álbum (es) que acompañe a otras mujeres y que se una a ese cuerpo de trabajo de mujeres que yo fui descubriendo también en el posparto, que me hizo sentir muy acompañada y muy vista", expresó.

El primer adelanto del disco, "Bugambilia", retrata ese momento límite del posparto desde la experiencia de una mujer que siente que ha "tocado fondo", narró.

Más que hablar del bebé, dijo, la canción retrata a una mujer "atrapada" en el punto más crítico de esa experiencia, "el peor momento, la cúspide del malestar".

"Es el momento más delirante, el momento más arquetípicamente maldito, porque es como que la única liberación es una hoguera, para bien o para mal, la hoguera del castigo ajeno o la hoguera del autocastigo", resumió.

Esa misma mirada atraviesa canciones como "Extracción" o "Debería tomar más agua", donde confronta la imagen idealizada de la lactancia con la experiencia que ella misma vivió, -pero aclaró que cada maternidad se vive de forma distinta-.

Valenzuela recordó que imaginaba "la mujer en la mecedora con la bebé, con el sol por la ventana", pero "resultó que no tenía leche".

"Todo lo que sentía era que estaba fallando", confiesa.

La vulnerabilidad da paso a la rabia en "MALACARA", donde la cantante explora una emoción que, consideró, sigue siendo negada a las mujeres.

"A las mujeres no se nos da el permiso de estar enojadas nunca. Esa rabia que está ahí, que se acumula, que está callada, ¿cómo la alojo, cómo la transformo, cómo la atravieso, si el mundo me dice que no corresponde que la tenga?", cuestionó.

"Las mamás también son mujeres"

A partir de esas experiencias, Valenzuela amplía la conversación hacia las condiciones que, considera, siguen siendo invisibles alrededor de la maternidad.

Entre ellas, destaca "la carga emocional, la carga física, la carga logística que permite que las sociedades perseveren".

"Las mamás también son mujeres", resaltó, al remarcar que los cuidados siguen siendo un trabajo poco visible, pese a sostener buena parte de la vida cotidiana.

Aunque considera que hoy existe mayor apertura para hablar de la maternidad desde toda su complejidad, Valenzuela espera que "Maldita" contribuya a ampliar la conversación y la representación.

"Mi testimonio es mío. Sin embargo, ojalá aporte también a la conversación e invite a otras a contar la suya", remarcó.