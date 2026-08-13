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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Francisca Valenzuela inicia gira nacional con 12 fechas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante sumó tres shows al tour con que presenta el disco "Maldita".

Francisca Valenzuela inicia gira nacional con 12 fechas
 @franciscamusic
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El nuevo disco de Francisca Valenzuela, "Maldita", inicia su presentación en vivo con una gira de 12 fechas por Chile, seguida por Ruidosa Fest y el inicio de un periplo internacional para la cantante chilena.

El tour partirá este 14 de agosto en Valdivia y tiene además tres conciertos en Santiago, pero ahora también contempla nuevas presentaciones en Arica, Antofagasta y Punta Arenas.

La lista de conciertos es:

  • 14 de agosto - Teatro Cervantes Valdivia - Entradas
  • 15 de agosto - Teatro del Lago Frutillar - Entradas
  • 28 de agosto - Teatro Biobío Concepción - Entradas
  • 30 de agosto - Teatro Municipal Los Angeles - Entradas
  • 6 de septiembre Teatro Municipal Viña del Mar - Entradas
  • 7 de septiembre Teatro Municipal Temuco - Entradas
  • 23, 24 y 27 de septiembre - Gran Sala Sinfónica Nacional - Entradas
  • 4 de diciembre - Rock & Soccer Antofagasta - Entradas
  • 5 de diciembre - Hotel Cavancha Iquique - Entradas
  • 18 de diciembre - Dreams Punta Arenas - Entradas

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