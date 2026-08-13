Francisca Valenzuela inicia gira nacional con 12 fechas

El nuevo disco de Francisca Valenzuela, "Maldita", inicia su presentación en vivo con una gira de 12 fechas por Chile, seguida por Ruidosa Fest y el inicio de un periplo internacional para la cantante chilena.

El tour partirá este 14 de agosto en Valdivia y tiene además tres conciertos en Santiago, pero ahora también contempla nuevas presentaciones en Arica, Antofagasta y Punta Arenas.

La lista de conciertos es: