Inti-Illimani Histórico llegó hasta el Muro de Berlín de la mano de artista chileno

En medio de su gira por Europa, Inti-Illimani Histórico llegó hasta Berlín, donde fue testigo de un particular homenaje realizado en uno de los vestigios del histórico Muro de Berlín, símbolo de la división que durante décadas marcó al continente.

La obra fue realizada por el artista chileno Newen Vilú y se encuentra en Mauerpark, conocido como el Parque del Muro, espacio que tras la caída de esta emblemática construcción se transformó en uno de los lugares de encuentro y esparcimiento más reconocidos de la capital alemana.

La visita de la agrupación se da en el marco de su "Histórico Tour Europa 2026", gira que durante septiembre contempla presentaciones en ciudades como Roma, Stuttgart, Ginebra, Berna, Londres, Berlín y Estocolmo, entre otras.

De esta manera, el conjunto continúa llevando su repertorio a distintos escenarios del continente, como parte del camino hacia la celebración de sus 60 años de trayectoria.

Las celebraciones también tendrán nuevas instancias en Chile. El próximo 26 de diciembre, Inti-Illimani Histórico se presentará en el Teatro Municipal de Viña del Mar, con entradas disponibles a través de Puntoticket, mientras que el 27 de diciembre ofrecerá un concierto de gala en el Teatro Municipal de Santiago, con tickets a la venta por Passline.