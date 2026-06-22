Múltiples amenazas de bomba en zonas emblemáticas de Santiago

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros activó este lunes un amplio operativo simultáneo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), diversos juzgados civiles y el Centro de Justicia de Santiago, tras recibir una serie de amenazas que daban cuenta de la supuesta instalación de artefactos explosivos.

La emergencia obligó a la evacuación inmediata de trabajadores y visitantes en todos los recintos afectados.

Entre las personas desalojadas desde las dependencias del GAM figuraba la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, según consignó Emol.

Según se informó, además de la ministra, en la instancia también estaban presentes el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, y la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro.

Las amenazas de "agonía67"

De acuerdo con los antecedentes del caso publicados por el mencionado medio, la alerta en el centro cultural se gatilló luego de que ingresara una intimidación directa a la casilla de correo institucional de la entidad, donde se leía: "Trajimos y escondimos la bomba. Queremos que reine el caos por todas partes, queremos ver el miedo en sus ojos".

En una segunda comunicación digital, el mismo remitente —bajo el seudónimo de 'agonía67'— elevó el tono de las amenazas enumerando múltiples puntos estratégicos de la capital chilena. "Hoy se producirá el ataque terrorista más grande, que será el N°1 en Wikipedia. Morirán los animales y ustedes, deshumanos", rezaba el escrito que originó las evacuaciones masivas.

A raíz del despliegue especializado en la vía pública, la plataforma Transporte Informa notificó cortes críticos y desvíos de tránsito en el sector.

Carabineros evacuó zoológico del Parque Metropolitano por amenaza de bomba

Asimismo, Carabineros procedió al desalojo total del zoológico del Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet) tras recibir alertas sobre la posible presencia de artefactos explosivos dentro del recinto.

La medida, calificada como preventiva, buscó proteger tanto al público como a los animales que residen en el lugar.

Ante la gravedad de la amenaza, el equipo veterinario y de seguridad del parque colabora con la policía para asegurar los perímetros de las jaulas y zonas de manejo animal, mientras se realiza el rastreo de posibles objetos sospechosos.