LARÓ adelanta su próximo álbum con el lanzamiento de "Ya No Te Hago Falta"

El cantautor y productor chileno LARÓ (Diego Laroze) presenta "Ya No Te Hago Falta", un nuevo sencillo a guitarra y voz que nació en respuesta a la predominancia de la música urbana.

"Sentí que mi música y la canción de autor cada día tienen menos espacio en Chile. La industria está enfocada en el espectáculo y el olvido. Quise crear un tema que tomara la estética melódica de lo urbano desde la guitarra, buscando conectar con nuestro entorno sin perder la esencia reflexiva", explicó el músico.

Diego Laroze, LARÓ, es un cantautor y productor chileno de Pop Folk Latino que debutó en 2020 con su sencillo "Abriendo Latidos".

"Ya No Te Hago Falta" será parte del tercer disco de estudio de LARÓ, cuya fecha de lanzamiento aún no ha sido revelada.