Leo Rey arriesga perder su nombre artístico por lío judicial

El cantante Cecil Leonardo Leiva Reyes, mejor conocido como Leo Rey, arriesga perder su nombre artístico a raíz de un lío judicial que se remonta a 2014.

En medio del auge de su popularidad tras su presentación en La Gran Fonda de Chile en el Parque O'Higgins, donde lanzó un viralizado comentario contra su excompañero Alexítico, líder del grupo La Noche, se conoció la demanda laboral de un extrabajador, Luis Meza Santa Cruz, por despido injustificado y no pago de remuneraciones, con montos que superan los cinco millones de pesos.

De acuerdo con lo reportado por "Plan Perfecto" (CHV), Meza se desempeñó como sonidista y en su demanda, presentada ante el Tribunal de Cobranza Laboral de San Felipe, pretende que se haga efectivo el pago de la deuda "embargando" la marca "Leo Rey".

En concreto, el demandante busca que se decrete una medida precautoria para impedir que el músico disponga, ceda, licencie o explote económicamente la marca "Leo Rey" durante todo el proceso de cobranza, además de abstenerse de hacer uso comercial del nombre artístico en shows y eventos.

Hasta el momento, el tribunal no ha accedido a la solicitud, que sigue pendiente de resolución.