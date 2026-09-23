"He llorado caleta de felicidad": Leo Rey reapareció tras polémica con Alexítico y La Noche

El cantante Leo Rey defendió su polémico mensaje contra su excompañero Alexítico, líder del grupo La Noche, y aseguró que esa es su forma de desahogarse con "alguien que me traicionó".

Visiblemente emocionado, el artista realizó una transmisión live en Instagram donde se refirió a la crítica que recibió de su exbanda luego de gritar "Chúpalo, Alexítico" (sic) en su presentación en La Gran Fonda de Chile en el Parque O'Higgins.

"Amo a La Noche, amo a ese grupo, no lo odio. Todo esto es por… porque así soy yo, soy bueno para huevear y es la única manera de poder desahogarme de alguien que me traicionó", sinceró el músico.

Leo Rey recordó que dio "todo mi talento, toda mi sinceridad, de amor, de corazón, de hermano, para que me paguen de esa manera después que yo me vaya y dejándome siempre mal, y matando un proyecto tan lindo que podríamos haber sido todos los integrantes tan felices".

"Es mi forma de ser, pero no quiero herir a nadie, no gozo con eso… o sea, igual un poquito sí", dijo entre risas sobre sus dichos en el espectáculo, una consigna que se repitió entre el público durante todo el show del fin de semana.

El cantante sostuvo que, tras salir del grupo, "sufrí la peor parte, viví muchas cosas después que me separé de la banda", como vetos de productoras o desprecio a los inicios de su carrera solista.

"Seguir en contra de todos esos malos pensamientos de la gente que te critica o te hace sentir que eres mierda trabajando, aprendiendo (…) Perdónenme, pero he llorado caleta de felicidad. Gracias, gente", sostuvo, soltando unas lágrimas al agradecer el apoyo de sus seguidores en los últimos días.