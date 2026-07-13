Loyaltty y Martin White confirmaron su relación con románticas postales desde París

Tras meses de rumores, los cantantes urbanos Martin White y Loyaltty confirmaron que están en una relación con una romántica publicación desde París.

El autodenominado "Rey de la Guaracha" y la artista chilena se fotografiaron en una limusina frente a la icónica Torre Eiffel en la capital francesa. "Te amo", era la frase que acompañaba las postales.

Además la pareja aprovechó de presentar un adelanto de lo que aparentemente sería una nueva canción en conjunto bajo el título de "Anuel con Karol", en referencia a la extinta relación de "La Bichota" con Anuel AA.