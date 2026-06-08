Premios Pulsar 2026: Esta es la lista completa de ganadores

Este domingo, la música chilena vivió una de sus noches más importantes con la realización de los Premios Pulsar 2026, ceremonia organizada anualmente por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

El evento, realizado en los estudios de TVN -canal que también transmitió la premiación-, contó con las presentaciones de artistas como Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Don Rorro, Princesa Alba y Ana Tijoux.

En tanto, el grupo Candelabro se convirtió en uno de los grandes ganadores de la noche, llevándose los galardones por el Mejor Álbum Rock y Álbum del Año con su disco "Deseo, carne y voluntad".

Asimismo, nombres como Mon Laferte y Drefquila también destacaron en esta edición, ganando las categorías de Mejor Álbum Pop y Mejor Álbum de Música Urbana respectivamente.

Lista completa de ganadores de Premios Pulsar 2026

Mejor álbum de música tropical

Banda Conmoción – "Purgatorio Carnaval"

Mejor álbum de música Rap, reggae y R&B

Ana Tijoux y Hordatoj – "Serpiente de Madera"

Mejor álbum de música electrónica

Chicarica – "Invierno en la playa"

Mejor álbum pop

Mon Laferte – "Femme Fatale"

Mejor álbum de música tradicional folclórica chilena

Calichal – "Calichal 45 años"

Mejor álbum de música ranchera

Alanys Lagos – "En desamor también se baila"

Mejor álbum de rock

Candelabro – "Deseo, carne y voluntad"

Mejor álbum metal

Engrupid Pipol – "Quadragenta At Finem Mundi"

Mejor cantautor

Camila Moreno – "La primera luz"

Mejor álbum de música urbana

Drefquila – "Después del Sol"

Canción del año

Cancamusa & Gepe – "Dopamina"

Álbum del año

Candelabro – "Deseo, carne y voluntad"

Artista del público

Alanys Lagos

Premio SCD a la canción más tocada en radios