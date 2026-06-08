Premios Pulsar 2026: Esta es la lista completa de ganadores
La ceremonia organizada por la SCD se llevó a cabo este domingo.,
La ceremonia organizada por la SCD se llevó a cabo este domingo.,
Este domingo, la música chilena vivió una de sus noches más importantes con la realización de los Premios Pulsar 2026, ceremonia organizada anualmente por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).
El evento, realizado en los estudios de TVN -canal que también transmitió la premiación-, contó con las presentaciones de artistas como Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Don Rorro, Princesa Alba y Ana Tijoux.
En tanto, el grupo Candelabro se convirtió en uno de los grandes ganadores de la noche, llevándose los galardones por el Mejor Álbum Rock y Álbum del Año con su disco "Deseo, carne y voluntad".
Asimismo, nombres como Mon Laferte y Drefquila también destacaron en esta edición, ganando las categorías de Mejor Álbum Pop y Mejor Álbum de Música Urbana respectivamente.
Mejor álbum de música tropical
Mejor álbum de música Rap, reggae y R&B
Mejor álbum de música electrónica
Mejor álbum pop
Mejor álbum de música tradicional folclórica chilena
Mejor álbum de música ranchera
Mejor álbum de rock
Mejor álbum metal
Mejor cantautor
Mejor álbum de música urbana
Canción del año
Álbum del año
Artista del público
Premio SCD a la canción más tocada en radios