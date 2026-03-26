Quique Neira y posible reencuentro con Gondwana: "Estamos más cerca"

El cantante Quique Neira habló sobre la posibilidad de volver a reunirse con Gondwana, la banda con la que brilló durante buena parte de la década de los 90.

Reciéntemente el grupo y el cantante tuvieron su primer acercamiento público en más de 20 años durante el Festival Cosas Buenas, organizado por Neira a comienzos de marzo.

Tras esta participación de Gonwana en el evento se encendieron los rumores sobre una posible reunión con la voz de clásicos como "Sentimiento original" o "Armonía de amor".

A estas alturas el encuentro es inminente: diversos carteles en Santiago adelantan, con letras de Gondwana, que una noticia importante viene en camino.

¿Qué dijo?

En conversación con Radio Universidad de Chile, el propio Quique Neira confirmó que existen acercamientos, aunque se negó a entregar detalles.

"No estoy en condiciones de adelantar nada. No quiero tampoco provocar falsas expectativas o algo así. Pero lo que puedo decir es que estamos más cerca", señaló el vocalista.

En ese sentido agregó que "nos hemos reencontrado, han pasado cosas... A veces, la vida te golpea, y esos golpes también te permiten mirar ciertas situaciones desde otras prismáticas, otros puntos de vista".