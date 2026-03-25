Entre 1996 y 2003, Gondwana, con Quique Neira en la voz, vivió su periodo más exitoso gracias a canciones como “Sentimiento original”, “Antonia” o “Armonía de amor”. Luego de años sin relación pública, a comienzos de marzo pasado el grupo encabezado por I-Locks Labbé estuvo en el Festival Cosas Buenas, organizado por Neira.

Luego de este hito, en el entorno de la autopista Vespucio Norte en Huechuraba -comuna donde nació la banda- aparecieron afiches con frases como "Reggae is coming" y otras sacadas de temas de ese reconocido período del grupo. Con colores negro, verde, amarillo y rojo -característicos del estilo musical-, las pegatinas anticipan algún tipo de anuncio, que muchos fans ya elucubran como el reencuentro sobre el escenario de la formación más clásica de Gondwana.

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