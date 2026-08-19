"Recuperamos la nave": Standly confirma que recuperó su auto tras robo

Tras ser víctima de un violento robo, el cantante urbano Standly confirmó que logró recuperar su vehículo.

A través de de Instagram, el artista informó que el automóvil de la marca Audi, sustraído en Estación Central la madrugada del martes, fue encontrado.

"A todos los que están preguntando qué pasa realmente, ya recuperamos la nave", partió diciendo en sus historias.

Bajo esta línea, el intérprete de "Panamera" volvió a enviar un mensaje a los delincuentes, a quienes ya había lanzado fuertes amenazas.

"A esos giles se lo vamos a dar en el hocico (sic)", lanzó, agradeciendo la preocupación de sus seguidores.

Finalmente, agregó: "Cuídense en la calle, que están creyéndose malditos, andan los conejos con escopeta", sentenció.