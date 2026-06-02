FOJI anuncia concierto gratuito liderado por jóvenes talentos en la UC

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) anunció la realización del concierto gratuito titulado "Infancias Sinfónicas", un encuentro musical que busca acercar a las nuevas generaciones a la experiencia orquestal en vivo.

Esta presentación estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM), bajo la dirección de Virginia Vergara, y se llevará a cabo el miércoles 3 de junio a las 19:00 horas en el Teatro del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

"Es la primera vez que la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana se presenta en este escenario, y la idea es que estos vínculos con las instituciones universitarias ayuden a fortalecer el futuro cercano de los niños", explicó la directora, mientras que el director ejecutivo de FOJI, Pablo Aranda, agradeció a la casa de estudios por abrir sus puertas y generar espacios formativos para las nuevas generaciones.

El repertorio preparado para la jornada incluirá la Sinfonía N.º 36 "Linz" y la obertura de "La flauta mágica" de W.A. Mozart, el segundo movimiento de la Sinfonía N.º 7 de Beethoven y el tema principal de "El lago de los cisnes" de Tchaikovsky, además de piezas de Bach, Bizet y Rimsky-Korsakov.

La actividad tendrá entrada liberada con previa inscripción en el sitio web de la institución, por lo que el ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo del recinto ubicado en Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia, donde también se contará con acceso preferencial para los asistentes con credencial de la Red Chile Cuida.