Bad Bunny cerró su gira "Debí tirar más fotos" con 3,1 millones de entradas vendidas

Bad Bunny concluyó su gira internacional "Debí tirar más fotos World Tour" con 3,1 millones de entradas vendidas a nivel mundial, tras ofrecer 55 conciertos en 22 ciudades de cuatro continentes, incluyendo tres fechas en Chile.

Después de llevar su gira a audiencias alrededor del mundo, Bad Bunny regresó a Puerto Rico con dos conciertos con entradas agotadas en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan, reuniendo a 70.000 fanáticos durante las noches del 22 y 23 de agosto, según los productores Noah Assad Presents y Move Concerts.

A lo largo de su recorrido, Bad Bunny llevó la cultura puertorriqueña a escenarios de Latinoamérica, Europa, Asia y Australia, conectando con audiencias a través de los sonidos de la plena, la salsa y otros ritmos que forman parte de la identidad musical de la isla.

La música puertorriqueña estuvo presente en cada etapa con Los Pleneros de la Cresta y Los Sobrinos, así como el grupo Chuwi, que además abrió las dos noches de cierre en Puerto Rico.

Durante las presentaciones finales, Bad Bunny habló sobre su orgullo de ser puertorriqueño, las enseñanzas que ha recibido de la isla y el apoyo que ha recibido de su gente a lo largo de su carrera.

También hubo mensajes reivindicativos contra el Gobierno de Puerto Rico por los cortes de luz, el racionamiento de agua y un megaproyecto turístico de lujo que despierta las críticas de la ciudadanía y los activistas ambientales.

La casita, uno de los elementos centrales de "Debí tirar más fotos", estuvo presente asimismo durante las dos noches de cierre en San Juan, manteniéndose como una representación del hogar y la identidad que han definido el proyecto.

Las dos noches de cierre reunieron a algunos de los artistas que han formado parte de la trayectoria de Bad Bunny, entre ellos Arcángel, Farruko, Ñengo Flow, Víctor Manuelle, DEI V, RaiNao, Jowell & Randy y Rauw Alejandro.

La conclusión de la gira llega después de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" en Puerto Rico, su presentación en el medio tiempo de la Super Bowl y premios como el Grammy al Álbum del Año, el primero otorgado a un disco completamente en español.