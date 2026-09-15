Noel Gallagher descartó nueva música de Oasis tras anunciar su próxima gira

Noel Gallagher, vocalista y guitarrista de Oasis, descartó que la banda británica vaya a lanzar nueva música, en la primera entrevista que concede tras anunciar su próxima gira "Oasis Live '27", con 38 conciertos por once ciudades de Europa y Estados Unidos.

El músico, de 59 años, conversó con la emisora deportiva TalkSport después de revelar las fechas del tour y fue consultado sobre si, además de la gira, la banda también planea sacar un nuevo álbum próximamente.

"No habrá nueva música, no", respondió Gallagher de manera tajante. "¿No habrá? ¿De ninguna manera?", le insistió el presentador, que recibió la misma negativa.

Igualmente, comentó que "no sabía" si continuarían actuando una vez concluya la gira anunciada este lunes.

Las palabras de Noel Gallagher llegaron apenas unas horas después de que la banda que encabeza junto con su hermano Liam lanzó su gira "Oasis Live '27", con conciertos previstos en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos entre mayo y septiembre del próximo año.

En esta entrevista, reveló que la idea de hacer esta nueva gira surgió hace dos años, durante su anterior gira de reunión, al terminar el segundo de sus conciertos en el estadio londinense de Wembley.

"Nadie sabía realmente cómo iba a ir (...), pero hicimos Cardiff y Mánchester y luego, cuando llegamos a Wembley, alguien dijo: 'Bueno, ya sabes...' y se decidió que lo haríamos, entonces todo se puso en marcha", comentó Gallagher.

En este sentido, comentó que "no podían no hacer (gira en) Europa", porque los seguidores de la banda en Italia, Francia, Alemania y España han sido "geniales" a lo largo de los años, y que a esta "pequeña idea" se le unió después la oportunidad de actuar en Boston y Las Vegas.

Del mismo modo -continuó diciendo Gallagher-, cuando comenzaron a darle forma a la gira, pensaron en la posibilidad de regresar más de tres décadas después al recinto de Knebworth, donde se lo pasaron "muy bien" frente a una audiencia récord de 250.000 personas en 1996.