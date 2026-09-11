¿Nueva gira? Oasis enciende los rumores con mensaje en los cielos de Manchester

El grupo británico Oasis puso en los cielos de su Manchester natal un mensaje luminoso gigante que se ha interpretado de forma unánime como un anuncio de la próxima gira mundial de los hermanos Gallagher.

El mensaje, que se subió al cielo con un ejército de drones, dice simplemente, en tres momentos distintos: "Oasis - 4 PM BST - 14 09 26", y apareció en el cielo cerca de la medianoche, sobre el Etihad Stadium, el estadio del Manchester City.

A falta de mayores explicaciones, todo el mundo interpretó el mensaje como que el próximo lunes a las 4 de la tarde horario británico (12:00 horas en Chile), Oasis hará un anuncio.

Para que no quepa ninguna duda de que la autoría es de los hermanos Gallagher y sus representantes, ellos subieron en las últimas horas a su cuenta de Instagram un video donde aparece la preparación de este espectáculo luminoso, confeccionado con cientos de drones, que se hizo desde el césped del Etihad.

Además, Oasis lleva varios días alimentando los rumores de esa gira mediante mensajes más o menos crípticos en las redes sociales.

El pasado jueves 3, el grupo de Mánchester publicó un video de apenas 23 segundos en los que aparecían dos niños en una freiduría tradicional de "fish and chips" (pescado con papas), mientras en la tele de fondo sonaba su tema "Little by Little", y rápidamente los usuarios en redes sociales escudriñaron cada fotograma en busca de pistas.

Los internautas se fijaron entonces en los números que aparecían en los diferentes carteles de la tienda -como el anuncio de un extraño menú familiar por 55,84 libras (casi 65 euros), así como en la temperatura de una nevera con bebidas- y llegaron a la conclusión de que escondían unas coordenadas concretas: las del estadio Celtic Park, en Glasgow (Escocia).

Tras ese primer video, al día siguiente publicaron un segundo fragmento en los perfiles de la banda. De nuevo, protagonizado por dos niños, esta vez juegan en la calle, frente a una portería pintada en una pared de ladrillos rojos mientras uno de ellos escribe la palabra "goles" junto a 9 rayas con tiza.

Tras 16 años de separación, y una sonada ruptura fraternal entre Liam y Noel que parecía irreconciliable, Oasis regresó a los escenarios el 4 de julio de 2025 con un primer concierto en Cardiff, Gales, que los embarcó en una gira por 11 países alrededor del mundo con todas las entradas agotadas, incluyendo una fecha en Chile.

El "peregrinaje de reconciliación" de los Gallagher fue capturado en el documental "Oasis: Don't Look Back in Anger", que se estrenó esta semana en cines.