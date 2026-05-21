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Tópicos: Magazine | Música | Nueva Ola

"La Nueva Ola" inicia la celebración de los 90 años del Teatro Caupolicán

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El español Pablo Abraira será uno de los invitados.
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El movimiento musical chileno de La Nueva Ola realizará un show el domingo 21 de junio en el marco de los 90 años del Teatro Caupolicán.

El espectáculo de los artistas nacionales tendrá el acompañamiento del cantante y compositor español Pablo Abraira como puntapié de los preparativos de los 90 años que el tradicional local de calle San Diego cumplirá en 2027.

"Nos parece un momento muy adecuado para anunciar que estamos iniciando oficialmente los preparativos para celebrar en 2027 los 90 años del Teatro Caupolicán", dijo José Antonio Aravena, administrador del establecimiento.

Además de Abraira, La Nueva Ola tendrá la participación de Horacio Saavedra, Larry Wilson, Luz Eliana, Carlos Alegría, Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio del Solar y Marisa. Además, se rendirá homenaje a los artistas recientemente fallecidos Fernando Montes y Luis Alberto Martínez.

Las entradas están disponibles en Puntoticket.

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