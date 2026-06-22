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Tópicos: Magazine | Música

Olivia Rodrigo anuncia su propio festival de música con line up completamente femenino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Chappell Roan, Doechii y Garbage también serán parte de la cita.

Olivia Rodrigo anuncia su propio festival de música con line up completamente femenino
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Al igual que el evento Ruidosa- que fue creado por Francisca Valenzuela en 2016 y que este año tendrá una edición en el Parque O'Higgins-, la cantante estadounidense Olivia Rodrigo anunció su propio festival con artistas femeninas.

El Daisy Chain Fields Festival contará un cartel conformado exclusivamente por artistas y bandas de mujeres, incluyendo una presentación de la voz de "the cure".

Además el evento contempla shows de Chapell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, the Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri y Not for Radio.

"Soñé con armar este festival durante años y estoy extasiada porque finalmente se está concretando", escribió Rodrigo en sus redes sociales.

El festival Daisy Chain Fields de Olivia Rodrigo se realizará el 29 de agosto en el Great Park de la ciudad de Irvine en California.

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