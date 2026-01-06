En esta nueva edición de "Cortar por Lozano", contamos que la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, (FOJI) celebra este 2026 sus 25 años de existencia y, además, dará inicio a su programación anual con un imperdible concierto gratuito.

El show mencionado show será llevado a cabo por la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana este jueves 8 de enero y se titula "Música por el mundo". Allí, 68 niños y niñas de entre 8 y 13 años recorrerán por distintas épocas y estilos musicales, abordando obras de compositores universales como Mozart, Beethoven e Ígor Stravinski.

"Han sido años en los que miles de estudiantes, de distintas regiones del país, han encontrado en las orquestas un espacio de aprendizaje, disciplina y desarrollo personal. Para conmemorar este hito, estamos preparando un programa anual lleno de conciertos gratuitos y abiertos a la comunidad", adelantó el director ejecutivo de la FOJI, Pablo Aranda.

Conoce más sobre los espectáculos escuchando el informe del periodista Álvaro Lozano.

