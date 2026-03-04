Síguenos:
Inicio de año escolar: Alcaldes insisten en cuestionamientos a sistema de SLEP

Este miércoles más de 8.200 establecimientos a nivel nacional regresen a clases, cifra correspondiente a dos millones 300 mil estudiantes, los que suman a los que ya habían ingresado previamente, llegando a un 98 por ciento del alumnado con sus actividades ya iniciadas.

Sin embargo, con el inicio del año escolar surgen nuevas críticas a la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), ya que algunos alcaldes piden una revisión total del financiamiento al sistema.

Conoce los detalles en el informe del periodista Matías Ojeda.

