El exfutbolista de Colo Colo y la selección conversó con Cooperativa Deportes sobre el presente del cuadro albo y abordó el rendimiento de Claudio Aquino, quien no ha cumplido con las expectativas desde su llegada. En ese contexto, el "Mago" respaldó al volante trasandino y dijo que “Vino como un súper refuerzo, pero también hay que entender que no es solo Aquino, quien juega alrededor de él también importa”.

