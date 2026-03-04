Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.9°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Magallanes

Chilena lidera estudio sobre resistencia de extremófilos a la radiación cósmica

Publicado: | Fuente: Foto: Fundación Biociencia
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La investigadora chilena Jenny Blamey, directora de la Fundación Biociencia, lidera una misión que une a la Antártica con el espacio, en colaboración con la NASA: recolecta microorganismos extremófilos para enviarlos a la Estación Espacial Internacional, donde serán expuestos al vacío y a altos niveles de radiación cósmica durante seis meses.

Blamey lleva más de 10 años desarrollando una de las colecciones de microorganismos de ambientes extremos más diversas del mundo, con ejemplares provenientes del desierto de Atacama, salares, volcanes activos, zonas anóxicas marinas y la Antártica.

Su trabajo -explicó en conversación con Lo Que Queda del Día- busca entender cómo estos organismos resisten condiciones límite, y la manera en que ese conocimiento puede traducirse y aplicarse a biotecnología, exploración espacial y adaptación a escenarios complejos en la Tierra.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados