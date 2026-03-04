La investigadora chilena Jenny Blamey, directora de la Fundación Biociencia, lidera una misión que une a la Antártica con el espacio, en colaboración con la NASA: recolecta microorganismos extremófilos para enviarlos a la Estación Espacial Internacional, donde serán expuestos al vacío y a altos niveles de radiación cósmica durante seis meses.

Blamey lleva más de 10 años desarrollando una de las colecciones de microorganismos de ambientes extremos más diversas del mundo, con ejemplares provenientes del desierto de Atacama, salares, volcanes activos, zonas anóxicas marinas y la Antártica.

Su trabajo -explicó en conversación con Lo Que Queda del Día- busca entender cómo estos organismos resisten condiciones límite, y la manera en que ese conocimiento puede traducirse y aplicarse a biotecnología, exploración espacial y adaptación a escenarios complejos en la Tierra.

