En la antesala de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Cristina Vio, advirtió que el contexto global y el próximo cambio de gobierno en Chile configuran un "escenario desafiante para los derechos de las mujeres, en el que se debe evitar cualquier retroceso".

En entrevista con Cooperativa, Vio planteó que los avances logrados en las últimas décadas, a través de tratados internacionales, leyes y movilización social, han permitido construir "un piso democrático y civilizatorio" en materia de igualdad, pero subrayó que las brechas persisten en ámbitos como participación laboral, ingresos, seguridad, salud y acceso al poder.

"La igualdad no puede ser un tema accesorio o una moneda de cambio electoral, debe ser un eje central de cualquier proyecto de país que aspire a un desarrollo justo y sostenible", afirmó.

