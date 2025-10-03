Paul Arthurs, guitarrista de Oasis, revela que padece cáncer: se tomará un descanso de la gira

El guitarrista y cofundador de la banda británica Oasis Paul "Bonehead" Arthurs anunció este viernes que padece cáncer de próstata y que estará temporalmente fuera de la gira mundial de reunión del grupo.

El músico, de 60 años, escribió en sus redes sociales que había recibido el diagnóstico de la enfermedad a comienzos de este año y que estaba respondiendo "muy bien al tratamiento", lo que le permitió poder formar parte de la vuelta de Oasis dieciséis años después de su separación.

"Bonehead", cuyo nombre real es Paul Benjamin Arthurs, ya superó un cáncer de amígdalas en 2022 y tuvo que dejar de hacer conciertos temporalmente con su compañero de banda, Liam Gallagher, cuando este actuaba en solitario.

Este viernes, el guitarrista indicó que necesita tomar "un descanso planificado" para enfocarse en la próxima fase del tratamiento, lo que le obligará a ausentarse de los conciertos de la banda previstos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sydney (Australia) entre finales de octubre y principios de noviembre.

"Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me encuentro bien y estaré de vuelta a tiempo para Sudamérica", apuntó Bonehead.

"Pasénlo increíble si van este mes y nos veo de regreso en el escenario con la banda en noviembre", agregó.

La gira "Oasis Live'25", que inició el pasado 4 de julio en Cardiff (Gales) con el regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher y el resto de la banda a los escenarios, llegará a Chile el próximo 19 de noviembre, con un show sold out en el Estadio Nacional.