Piden a fans no viajar "cargados" de alcohol en tren al festival Download

La empresa británica Transport UK Group, concesionaria de los servicios ferroviarios East Midlands Railway, hizo un llamado a los fans que asistirán al festival Download a no usar el tren como transporte de alcohol.

El aviso se da luego de que en 2025 decenas de fanáticos intentaran subir a los vagones con tarros con ruedas, usados para la basura, pero llenos de latas de cerveza, como "provisiones" para los tres días del evento.

Download es el festival de rock y metal más grande de Inglaterra y se realiza en el recinto del autódromo Donington, en la localidad de Castle Donington, a una hora y media de Londres si se viaja en tren.

"Si bien puede parecer una gran idea llevar sus suministros al festival, simplemente no es seguro ni posible llevarlos a bordo de los servicios de tren", dijo una portavoz de la firma citada por BBC.

Donwload 2026, que espera varias decenas de miles de asistentes entre el 12 y 14 de junio, tiene como cabezas de cartel a Limp Bizkit, Guns N' Roses y Linkin Park en su escenario principal; además de bandas como Halestorm, Cavalera, Architects, Behemoth, A Day to Remember y Mastodon, entre otras, en los tres stages restantes.