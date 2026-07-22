"Mala mía": Rosalía se disculpó con Argentina tras la polémica por el fútbol

La cantante Rosalía salió a disculparse con sus seguidores argentinos tras compartir un polémico vídeo.

El conflicto se originó luego de que la artista reposteara un registro de Mia Khalifa en el que la influencer celebraba el triunfo de España sobre la albiceleste en la final del Mundial.

En el video, grabado al ritmo del tema "La Perla" -parte de "LUX", el más reciente álbum de la cantante-, la empresaria ironizó sobre la derrota trasandina escribiendo: "Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", haciendo alusión al desenlace del partido.

La acción de española desató una ola de indignación entre los hinchas, quienes incluso llamaron a devolver las entradas para sus próximos conciertos en Buenos Aires.

Rosalía se disculpa con Argentina

Ante la repercusión que generó la publicación, Rosalía utilizó sus redes sociales para bajar las tensiones y ofrecer disculpas a sus fanáticos trasandinos.

"Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió en sus historias de Instagram. Asimismo, publicó un segundo posteo para añadir: "Solo tengo amor por Argentina".

Cabe mencionar que la ganadora del Grammy se encuentra en Chile en el marco de su gira "LUX Tour", con la que se presentará en el Movistar Arena los días 24, 25, 27 y 29 de julio.

Posteriormente, la catalana visitará Argentina para cumplir con las cuatro fechas que tiene agendadas a comienzos de agosto.