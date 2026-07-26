"Que bonito Calama": Rosalía protagonizó divertido momento con eufórica fan

Uno de los momentos más celebrados durante el segundo concierto de Rosalía en Chile fue una interacción que tuvo con una eufórica fanática oriunda del norte del país.

En un momento de su show la española se dio el tiempo de interactuar con el público presente y sus llamativos carteles. Así se fijó en Isabel, una fan que aseguraba haber dejado a su "perla" para ir al espectáculo y que había viajado desde Calama.

"Ella ha dicho que viene desde Calama, del norte... Que bonito Calama, yo no lo conozco, así que tendré que ir", le respondió Rosalía. Sin embargo el público no estuvo de acuerdo con esa afirmación y comenzó a gritar "¡no!", desatando un hilarante momento.

Ante la confusión, Rosalía preguntó su todos eran de la capital, pero ese no era el desacuerdo de los presentes.

"Me encantaría tomar mi tiempo para viajar por todo Chile porque la naturaleza y la pureza para los ojos que hay acá es algo que yo no he visto en ningún otro sitio", agregó la española.