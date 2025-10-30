Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Ra Díaz, bajista chileno de Korn, fue nombrado Hijo Ilustre de Viña del Mar

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"El reconocimiento se fundamenta en su aporte cultural y musical", aseguró la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Ra Díaz, bajista chileno de Korn, fue nombrado Hijo Ilustre de Viña del Mar
El músico Ra Díaz fue nombrado como Hijo Ilustre de la ciudad de Viña del Mar por su aporte a la cultura y a la música.

"Imposible explicar el orgullo que siento en este momento. Muchas gracias Macarena Ripamonti y Municipalidad de Viña del Mar por el cariño y brindarnos un momento inolvidable a mí y a mi familia", agradeció el artista en sus redes sociales.

Por su parte la alcaldesa Ripamonti destacó que "el reconocimiento se fundamenta en su aporte cultural y musical, así como en la permanente difusión de su identidad viñamarina en cada presentación y entrevista, llevando con orgullo el nombre de la ciudad a los principales escenarios del mundo".

Actualmente Díaz es miembro del grupo estadounidense Korn, con quienes visitará Chile en mayo de 2026. En su currículum acumula trabajos junto a Suicidal Tendencies, Tom Morello y Ritmo Machine, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ra Diaz (@ra_diaz)

