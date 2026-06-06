Revelan causa de muerte de "Indio" Solari

Carlos 'Indio' Solari, el poeta de masas del rock argentino, murió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico ocurrido mientras se sumergía en la piscina climatizada de su casa, según informó la Fiscalía General de Morón tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia.

La investigación de la Fiscalía determinó que Solari ingresó durante la madrugada a la piscina cubierta de su vivienda y falleció de manera inmediata a causa del ACV, sin ahogamiento.

Según se precisó, el cuerpo fue hallado por una cuidadora que, al no encontrar al músico en la casa, se dirigió al sector de la piscina junto con la esposa de Solari.

Ambas retiraron el cuerpo del agua y solicitaron asistencia médica de emergencia, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

Según el parte judicial, la causa de la muerte es, de manera preliminar, un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen no traumático, aunque el resultado definitivo quedará sujeto a estudios complementarios sobre las muestras extraídas durante la autopsia.

La nueva información aporta precisiones sobre el fallecimiento del artista, cuya muerte había sido atribuida inicialmente a complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía años.

En 2016, Solari reveló públicamente que sufría esa enfermedad durante un recital en la ciudad bonaerense de Tandil, cuando dijo ante miles de seguidores: "El Parkinson me anda pisando los talones".

El avance del cuadro lo alejó progresivamente de los escenarios hasta su retiro definitivo el 11 de marzo de 2017, cuando reunió, en la ciudad bonaerense de Olavarría, a unas 300.000 personas en lo que fue la mayor convocatoria de la historia de la música argentina.